Arsenal vs Everton Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Women's Super League 2026?

En la Jornada 21 de la Women's Super League 2026 se llevó a cabo el duelo Arsenal vs Everton. Fue el partido número 50 de las Artilleras desde su fundación y lo celebraron con una victoria en el Emirates Stadium de Londres.

Fue gracias a un gol de Stina Blackstenius en los minutos finales que las Gunners lograron quedarse con los tres puntos, que les sirvieron para afianzarse en la segunda posición de la tabla general con 48 unidades.

El partido arrancó con las Artilleras atacando el área del Everton femenino: apenas a los 9 minutos estuvieron cerca de marcar, cuando Beth Mead llegó al área y disparó a puerta. Lamentablemente la pelota se fue a un lado de la portería.

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Más adelante, Emily Fox mandó un gran servicio al área que fue rematado de cabeza por Beth Mead. La bola cimbró el poste pero se negó a entrar.

Las Toffees trataban de quitarse el asedio de las locales, pero no era tarea sencilla. Estaban más ocupadas en defender que en atacar. Replegadas cerca de su área, pretendían aprovechar un contragolpe o una jugada a balón parado para hacer daño al Arsenal.

Beth Mead era la delantera más peligrosa de las Gunners y volvió a poner nerviosas a las visitantes con un gran disparo poco después de la media hora de juego. La pelota cimbró el travesaño.

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Resultado Arsenal vs Everton Femenino Hoy: Resumen y Goles del Partido de la Women's Super League 2026

En el inicio de la segunda parte las locales lograron abrir el marcador: En un córner cobrado por Katie McCabe, fue Laia Codina quien envió el esférico a las redes. Sólo que el árbitro lo anuló por fuera de juego.

Más adelante, la canadiense Olivia Smith se internó en el área por la franja izquierda y estrelló el balón contra la escuadra superior derecha. Luego de 75 minutos seguía sin caer la anotación, aunque las locales seguían insistiendo.

En la recta final el Everton femenino estuvo a nada de inaugurar la pizarra, con un disparo de la delantera Tony Paine que fue desviado por la zaga.

Fue hasta el 90+3 que cayó el 1-0. Un tiro de esquina cobrado por Smilla Holmberg fue despejado, pero Caitlin Foord volvió a mandar la bola al área, donde la sueca Stina Blackstenius estuvo atenta para enviar el esférico al fondo de la meta.

La victoria fue muy celebrada por el Arsenal y sus seguidores, pese a que ya no pueden ser campeonas. Sólo aspiran a cerrar el torneo en segundo lugar, a falta de una fecha, porque el Manchester City femenil se coronó matemáticamente la semana pasada.

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Con información de N+

RGC