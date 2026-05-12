A 30 Días del Mundial: ¿Qué Jugadores de Ligas Europeas que se Sumarán a la Selección Mexicana?

Falta un mes para que inicie el Mundial 2026 y la concentración de la Selección Mexicana debe completarse con la llegada de los futbolistas nacionales que militan en clubes de Europa. El primero en arribar fue el guardameta Guillermo Ochoa, pero aún faltan varios por reportarse. A continuación los detalles.

Por ello es que la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informó que a partir de este martes 12 de mayo “iniciará el proceso de incorporación de jugadores de ligas europeas a la Selección Nacional de México dirigida por Javier Aguirre”.

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También detalló que el primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) es el portero Guillermo Ochoa, del club AEL Limassol de la Liga de Chipre: “El guardameta es el primero de 7 jugadores de las Ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación”.

Justo sobre ello se manifestó Memo Ochoa en sus redes sociales: “Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina, fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos”.

Ochoa añadió que lo hace “con la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo. He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar”.

El guardameta, que ha vestido la camiseta tricolor en 5 Mundiales, destacó también que “estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país, ahí estará mi alma primero. Rumbo a la Copa del Mundo 2026”.

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¿Quiénes son los jugadores de la 'Legión Europea' que deben reportar con la Selección Mexicana?

Además de Memo Ochoa, el estratega Javier Aguirre ha llamado a elementos como Raúl Jiménez, Johan Vázquez, Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo, por mencionar algunos.

En total son 7 “europeos” los que faltan por llegar, entre los que están Santiago Giménez, César Montes y Obed Vargas, que aún tienen actividad con sus respectivos clubes. Así que conforme vayan terminando sus respectivas Ligas, reportarán en el Centro de Alto Rendimiento.

Todos ellos, en teoría, ya deben estar concentrados para los duelos de preparación de la Selección Mexicana: el 22 de mayo ante Ghana, el 30 de mayo ante Australia y el 5 de junio ante Serbia.

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Con información de N+

RGC