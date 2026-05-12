Isaías Violante del América Es Convocado para Concentración con la Selección Mexicana ¿Quién Es?

Un cambio de última hora en la Selección Mexicana de Futbol fue anunciado para la concentración de cara a los próximos compromisos; se trata de Isaís Violante, del América, quien fue convocado para sumarse al equipo tricolor después de la lesión de Jairo Torres, jugador del FC Juárez.

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¿Por qué fue baja Jairo Torres?

El futbolista Jairo Torres, jugador de FC Juárez, se enfrenta a una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho y deberá estar en rehabilitación hasta el 21 de mayo.

Debido a este suceso, Isaías Violante, futbolista del Club América, se tendrá que concentrar con la Selección Nacional a partir del miércoles 13 de mayo de 2026; esta es una nueva oportunidad para uno de los jóvenes promesa en el futbol mexicano.

¿Quién es Isaías Violante?

Isaías Violante Romero es un futbolista profesional mexicano de 22 años, originario de Veracruz, que juega actualmente como delantero o extremo izquierdo en el Club América de la Liga MX.

Su versatilidad ofensiva le permite estar en la banda derecha, como mediapunta por el técnico André Jardine.

Entre sus habilidades destaca por su gran velocidad, driblar y habilidad en el mano a mano .

. Utiliza el número 12 en honor a su padre fallecido

Trayectoria de Isaías Violante en Clubes

En el Toluca jugó de 2018- 2025, debido a que se formó en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos.

Debutó en la Primera División el 18 de octubre de 2020 contra los Pumas de la UNAM.

Club América, 2025 - Actualidad: En julio de 2025, el Club América dio cerca de 4 millones de dólares por su traspaso.

Recientemente anotó un gol de zurda en la serie ante los Pumas.

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Con información de N+

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