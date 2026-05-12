Balacera en Colonia Roma: Persiguen a Motociclista y lo Matan a Balazos en Plena Tormenta Hoy

Una persecución terminó en balacera en la colonia Roma Norte, hoy 12 de mayo de 2026, por lo que un motociclista fue hallado muerto en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por un hombre lesionado por arma de fuego.

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Al lugar encontraron a un hombre de 28 años de edad que fue hallado sin vida por disparos de arma de fuego, en la calle Frontera casi esquina con la avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia Roma Norte hoy?

Según datos recabados por la SSC, el ataque armado ocurrió luego de una persecución que se prolongó por varias calles. La víctima era seguida por varias personas en un vehículo, cuando lograron darle alcance, le dispararon en varias ocasiones.

"El hombre viajaba a bordo de una motocicleta cuando los tripulantes de un vehículo lo siguieron por varias calles y, al darle alcance, efectuaron detonaciones en su contra", confirmaron.

Los vecinos y comerciantes relataron que no alcanzaron a escuchar la ráfaga de balazos, debido a la fuerte lluvia que se presentó esta tarde, la cual duró varios minutos. Sin embargo, un golpe que fue bastante audible, les permitió darse cuenta de la agresión de la que fue víctima el motociclista.

Luego de confirmarse la balacera en la colonia Roma Norte hoy, donde murió una persona, se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación del automóvil y los probables responsables.

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EPP