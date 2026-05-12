Obras Periférico Norte: Anuncian Fin de Afectaciones Viales en Naucalpan, ¿Cuándo lo Inauguran?

Las obras en el Periférico Norte provocaron grandes afectaciones a la movilidad en el municipio de Naucalpan, Estado de México, por lo que las autoridades adelantaron que la intervención está próxima a concluir y pronto se hará la inauguración.

Luego de casi cuatro meses de trabajos de rehabilitación para “renovar” el boulevard Manuel Ávila Camacho, desde El Toreo hasta Tepotzotlán, es decir, 108 kilómetros de la vialidad principal del Edomex.

Noticia relacionada: Detienen a Sacerdote por Abusar Sexualmente de Monja en Cuautitlán Izcalli, Edomex

De acuerdo con la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, la repavimentación ya concluyó y actualmente solo dan toques finales con el “embellecimiento urbano” del Periférico Norte.

En ese sentido, están colocando iluminación LED, pintura de puentes, limpieza de áreas verdes y banquetas.

Video: Termina Reconstrucción de Periférico Norte: ¿Cómo se Ve y Cuáles son los Beneficios para Edomex?

¿Cuándo será la inauguración del Periférico Norte en Edomex?

Los trabajos en el Periférico Norte se llevaron a cabo en medio del descontento de las miles de personas que transitan por esa vialidad para llegar a sus trabajos y escuelas en la Ciudad de México.

Debido a que no solo fue un bacheo común, ya que se hizo una reconstrucción integral. Colocaron una nueva carpeta asfáltica de alta resistencia en carriles centrales y laterales.

También intervinieron el alcantarillado para evitar inundaciones, guarniciones y señalamientos viales. A lo anterior se suma la instalación de nuevas luminarias y la rehabilitación de pasos peatonales.

La inauguración está muy cerca; no obstante, se mantienen trabajos en la zona, donde los puntos más complicados son Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, donde se están retirando escombros y pintando carriles. Por ello, las alternativas viales son:

Segundo piso del Periférico

Avenida Insurgentes o Vía Dr. Gustavo Baz

Circuito Exterior Mexiquense

La inauguración del nuevo Periférico Norte en Edomex, se realizará el lunes 18 de mayo de 2026.

Historias recomendadas:

EPP