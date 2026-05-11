Abandonan Varios Costales con Restos Humanos en la Región de la Montaña en Guerrero

Las autoridades ya investigan el hallazgo de varios costales con restos humanos con huellas de violencia en la región de la montaña, en Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por varios bultos que presentaban manchas al exterior, sobre la carretera Chilapa-Tlapa, a la altura del kilómetro 81.

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Por esta razón, se dirigieron al punto cercano al crucero de la comunidad de Papaxtla y del paraje conocido como Casa de Chapopote, en el municipio de Chilapa de Álvarez.

En este punto, encontraron cuatro cuerpos sin vida. Las víctimas estaban maniatadas y presentaban huellas de tortura, así como lesiones por arma de fuego.

Video: Violencia en Guerrero: Encuentran Cuatro Cadáveres en Chilapa y Restos Humanos en Costales en Olinalá

¿Qué dijeron autoridades por el hallazgo de costales con restos humanos?

Sin embargo, este no fue el único punto donde encontraron cuerpos sin vida en Guerrero. Debido a que más tarde, en el municipio de Olinalá, en la montaña alta, nuevamente recibieron el llamado de auxilio por el hallazgo de cadáveres.

En este punto, encontraron costales con restos humanos sobre una carretera de terracería que conecta con la comunidad de Lomas de Cocoyoc. Luego del descubrimiento, llegaron elementos de las fuerzas de seguridad, quienes confirmaron que se trataban de restos humanos y acordonaron la zona.

Los restos localizados este lunes fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Tlapa, con la finalidad de determinar el número total de víctimas, así como para comenzar el proceso de identificación.

En tanto, la Fiscalía de Guerrero, abrió las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con las personas involucradas en estos homicidios.

Violencia continúa en Guerrero

Este fin de semana se dio a conocer el llamado de auxilio de habitantes de Chilapa, Guerrero, para que las autoridades los ayuden ante los desplazamientos forzados a los que se han sometido mil familias por ataques del grupo criminal "Los Ardillos", quienes han usado drones para lanzarles explosivos.

Los pobladores de las comunidades Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, acusaron al gobierno de que los "están dejando morir", pues aseguran que el Ejército y la Guardia Nacional (GN) no intervienen para protegerlos.

"Lanzamos un grito urgente de auxilio", leyó una joven en una especie de cancha techada, acompañada por más de 50 personas, en su mayoría mujeres y niños.

En su mensaje, las y los pobladores indicaron que si son asesinados o desaparecidos por "Los Ardillos", la responsabilidad total recaerá en los gobiernos federal y estatal, pues no acuden para apoyarlos.

“Si nos matan o desaparecen la responsabilidad será del gobierno estatal y federal. Sus manos están manchadas en la sangre de nuestras comunidades y su colusión con el grupo narco paramilitar 'Los Ardillos' está claro ante los ojos del mundo", indicaron las comunidades indígenas.

Las autoridades informaron que se implementaron acciones para fortalecer las labores de prevención y proximidad social en esa zona.

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EPP