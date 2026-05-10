Día de las Madres 2026: Así Mamás Buscadoras Toman Clases para Hallar Fosas Clandestinas

El bullicio que produce el comercio y los paseos turísticos en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, acompaña a las madres buscadoras en las “clases” para aprender a localizar fosas clandestinas o indicios que las lleven con el paradero de sus hijos desaparecidos, o los de otras compañeras que están en la lucha. “Si las autoridades no lo hacen, nosotras tenemos que hacerlo”, afirman.

Para miles de mujeres, el Día de las Madres ya no es una fecha de celebración, han cambiado radicalmente su cotidianidad para salir a las calles a realizar el trabajo que corresponde a los expertos. El ir y venir al Ministerio Público y Fiscalías, así como el tener que lidiar con las omisiones e irregularidades en las indagatorias ahora son su día a día.

El equipo de N+ acompañó a Sonia, Gloria, Verónica y Adriana, madres buscadoras que se capacitan en ciencia y antropología forense con la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

“Si yo hubiera sabido lo que ahorita sé, pues obvio (ya hubiera encontrado una pista). No todos los días se nos pierde un hijo y ahí vamos agarrando experiencia, ¿verdad? Este taller lo estoy tomando porque yo sé que me va a servir de algo, yo ando en búsqueda y de algo me va a servir”, dijo Gloria Maganda, que busca a su hijo Pablo César Maganda Hernández, quien desapareció en julio de 2007, y a su hermano, Jorge Armando Maganda Hernández, que desapareció mientras buscaba a Pablo, en 2008.

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De acuerdo con cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 27 de marzo, en México se contabilizan más de 132 mil personas desaparecidas. A esta cifra se suma el reporte más reciente de Amnistía Internacional, que señala que los casos de desaparición aumentaron 10.5% durante 2025, hasta alcanzar aproximadamente 133 mil 500 personas no localizadas al cierre de diciembre.

Asimismo, este documento destaca la vulnerabilidad de las madres buscadoras y colectivos, ya que asegura que México es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos.

Madres buscadoras tomando un taller para aprender a localizar fosas clandestinas. Foto: N+

“La búsqueda, ya sea de cuenta propia o en el marco de los esfuerzos estatales, es una actividad de alto riesgo en donde las mujeres ejercen sus labores de búsqueda y de defensa de derechos humanos en un ambiente hostil de discriminación estructural por su género”, se lee en el reporte de Amnistía Internacional.

Las madres buscadoras no solo tienen que enfrentarse a la burocracia e ineficiencia de algunas autoridades, también, a la violencia que impera en diversos puntos del país donde las búsquedas prácticamente no se pueden llevar a cabo porque son amenazadas. A lo anterior se suman las extorsiones y fraudes de las que son víctimas en su intento de hallar datos e indicios que las encaucen hacia sus hijos.

El taller se impartió a un costado del Palacio de Bellas Artes. Foto: N+

“Nosotras (mamás buscadoras) tenemos que unirnos, tener la información, aprender para encontrarlos, porque ellos (autoridades) no lo van a hacer”, dijo la señora Verónica Apodaca, quien busca a su hijo Bryan Quintero Apodaca, quien desapareció en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero en julio de 2016.

Por ello, las redes de apoyo y aliados son clave para llevar a cabo las búsquedas y el activismo de la manera más efectiva.

El taller “Búsqueda y localización de Inhumación Clandestina”, impartido por la especialista de la UNAM y creadora del Kit Forense, Becky Bios, es una “herramienta” para ayudar a las madres buscadoras en su lucha.

“El taller es importante para ellas, porque cuando están buscando en campo, ellas tienen que saber cómo moverse en el lugar, cómo observar, cómo participar en la búsqueda sin intervenir en la cadena de custodia y en las condiciones que hay en los terrenos”, aseguró la experta.

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Cómo es el taller para localizar restos humanos

Previo a las movilizaciones de madres buscadoras por el 10 de mayo en la Ciudad de México, las mujeres se reunieron en uno de los corredores más transitados en Bellas Artes, para tomar las lecciones. Junto a los comercios ambulantes, los shows de artistas urbanos, visitantes y decenas de personas intercambiando estampas del Mundial 2026, las cuatro mujeres focalizaron su atención en obtener la mayor cantidad de información posible para usarla durante las jornadas de búsqueda.

Durante la clase aprendieron sobre el dimorfismo sexual, es decir, las variaciones en la fisonomía externa entre hombres y mujeres. También, sobre cómo diferenciar el tipo de suelo por región y cómo los componentes de la tierra influyen en la descomposición de un cuerpo. Lo que podría ser clave para conocer la data de la inhumación clandestina, por ejemplo.

Para Adriana Lozano, quien busca a su hijo Carlos Jonathan Cortes Lozano, quien fue visto por última vez saliendo del Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, el 29 de septiembre de 2017, en Salto, Jalisco, esta información es valiosa, ya que además de usarla durante las jornadas para dar localizar a su hijo, la puede compartir con otras mujeres y familias que están en la misma situación.

“Esto es muy importante, porque es de ayuda para todos”, afirmó.

Previo al 10 de mayo, las madres buscadoras se reunieron para aprender de ciencia forense. Foto: N+

Asimismo, en el taller de más de una hora, las madres buscadoras conocieron la importancia de conocer los métodos de búsqueda y “peinar” un área, de trabajar en equipo para poner a prueba los sentidos, especialmente la observación.

“Las condiciones de la vegetación, del color de pasto e incluso la presencia de insectos y hongos, pueden ser señales de que en esa área podría haber posibles restos humanos”, explicó Becky.

Las madres buscadoras aseguran que tener estos conocimientos se convierte en pequeños faros de luz que pueden guiarlas hasta sus familiares desaparecidos, a quienes no pierden la esperanza de volver a abrazar y verlos en casa.

“Yo ya tengo en mente ir a buscar a mi hijo en campo. Independientemente de la búsqueda en vida, quiero buscarlo en campo”, externó Sonia Jiménez, mamá de Dereck Jair Eslava Jiménez, quien desapareció en Morelos en 2022.

Las madres aprenden a diferenciar características de la fisionomía humana. Foto: N+

Día de las Madres Buscadoras: Sin Lágrimas de Felicidad, Solo Dolor y Esperanza

Las madres buscadoras no celebran el 10 de mayo. Sus vidas están incompletas por la ausencia de sus hijos, de sus seres queridos. Para muchas de ellas el principal motivo para continuar en este mundo es aferrarse a la esperanza de hallarlos.

Así lo refiere Gloria, quien junto a su familia tuvo que abandonar su casa en Acapulco, Guerrero, luego de la desaparición de su hijo y hermano. El temor de ser agredida o de tener que añadir a alguien más de sus seres queridos a su lista de ausencias, la llevó a tomar esa decisión.

"Yo siento un vacío. Yo despierto en la mañana y yo siento un vacío. Un vacío así (enorme en el pecho). Yo siento que ya no quiero vivir, pero tengo una hija, tengo nietos y yo sé que por ellos yo me doy fuerza, le doy valor”, compartió la señora Gloria.

Gloria refiere que la desaparición de un hijo es como morir en vida. No hay lágrimas de felicidad, solo tristeza, de hecho, así define su 10 de mayo, Día de las Madres.

“Un día mi hija llorando me dijo: ‘Mamá, nosotros también te necesitamos’. Eso me dolió mucho, pero, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Cómo te partes para estar con tus hijos que tienes y para salir a buscar al otro?”, externó.

Las madres aseguran que no detendrán su lucha hasta hallar a sus hijos. Foto: N+

Las madres buscadoras señalan que es muy difícil tener que continuar siendo mamá cuando saben que otro de sus hijos está desaparecido. La señora Sonia, quien es chef y ha tenido que mezclar su profesión con la búsqueda de Dereck Jair, refiere que ha tenido que buscar la fortaleza para enfrentar su ausencia y al mismo tiempo cuidar de su otro hijo.

“El error que muchas mamás cometemos es que nos enfocamos en el que está desaparecido porque sabemos que tenemos a los otros aquí, pero ellos también a su manera tienen ese dolor”, aseguró.

Sonia refiere que la entereza de las madres buscadoras para no detener la lucha y cumplir la frase “hasta encontrarles”, también las lleva a conocer su propia fragilidad.

“Aunque tú quieras ser muy fuerte, la verdad es que no (puedes). Llega un momento en que te quiebras”, puntualizó.

Para miles de mujeres, el Día de las Madres ya no es una fecha de celebración. Ahora no solo salen a las calles a realizar el trabajo que corresponde a las autoridades, también se ven obligadas a especializarse en antropología forense para encontrar a sus seres queridos.

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