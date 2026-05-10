En CDMX, Madres de Personas Desaparecidas Marchan en Reforma este 10 de Mayo 2026

Madres de personas desaparecidas marchan este domingo 10 de mayo 2026 por la avenida Paseo de la Reforma, rumbo al Ángel de la Independencia, para exigir la localización de sus hijos e hijas.

Con mantas de grupos de buscadoras de distintos estados de la República, las manifestantes exigieron una respuesta a los miles de casos de personas desaparecidas.

Video: Madres de Desaparecidos Marchan en Reforma Hacia el Ángel de la Independencia

Marchan madres de personas desaparecidas en Reforma

Las manifestantes salieron del Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia.

Las manifestantes exigen justicia y una respuesta ante casos que llevan años sin atención por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

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