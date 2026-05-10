Calendario Escolar SEP: Propone el SNTE Adelantar Inicio de Clases 2026-2027

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diera a conocer modificaciones al calendario escolar que contemplan casi tres meses de vacaciones para estudiantes de educación básica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) propuso una nueva fecha de regreso a clases, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y atender posibles rezagos académicos.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, subrayó que cualquier modificación al calendario escolar es facultad exclusiva de la autoridad educativa, siempre y cuando se respeten los derechos de alumnos y docentes. Señaló que el sindicato acompañará las decisiones que busquen mejorar el sistema educativo sin afectar a la comunidad escolar.

Recorte a Ciclo Escolar de la SEP

¿Qué fecha propone el SNTE?

El líder sindical planteó que el regreso a clases podría establecerse el 7 o el 14 de agosto, como periodo previo al inicio del ciclo escolar, para implementar actividades de fortalecimiento del aprendizaje, lo que permitiría reforzar conocimientos y reducir rezagos en nivel básico.

Cabe destacar que, actualmente, la SEP contempla un periodo vacacional que iría del 5 de junio al 30 de agosto para los estudiantes de educación básica.

Cepeda Salas enfatizó que, en caso de adelantarse el cierre del ciclo escolar, será necesario diseñar mecanismos de recuperación académica que garanticen la continuidad del aprendizaje, evitando afectaciones en el desarrollo de los estudiantes.

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Durante un evento en la Región Lagunera, el dirigente también destacó la inauguración de centros recreativos en Torreón, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, los cuales contribuirán al bienestar físico y emocional de los trabajadores de la educación y sus familias.

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