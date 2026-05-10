Colectivo Realiza Marcha Pacífica por Madres Desaparecidas en Tamaulipas

La mañana de hoy domingo 10 de mayo de 2026 dio inicio una marcha pacífica con motivo del Día de las Madres, encabezada por el Colectivo Amor, en donde familiares y madres buscadoras recorren calles para exigir justicia y la localización de sus seres queridos.

Con pancartas, fotografías y consignas, las participantes avanzan de manera pacífica visibilizando la problemática de las desapariciones en la frontera norte de Tamaulipas.

Marcha Pacífica en Reynosa por Día de las Madres . Foto: N+

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Marcha Pacífica en Reynosa por Día de las Madres

El colectivo ha señalado que esta fecha representa uno de los momentos más difíciles para las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

De acuerdo con las organizadoras, el objetivo es sensibilizar tanto a la sociedad como a las autoridades sobre el impacto de las desapariciones y mantener viva la exigencia de búsqueda y justicia.

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