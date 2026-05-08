“15 Años que No Festejo el Día de las Madres”: Lupita Busca a su Hijo Desaparecido en Jalisco
Guadalupe Aguilar busca a su hijo desde 2011, cuando desapareció en Tonalá, por lo que nunca ha vuelto a festejar el Día de las Madres
Guadalupe Aguilar, también conocida como Lupita, creadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, lleva 15 años que no ha tenido festejos por el Día de las Madres, luego de que su hijo Jose Luis Arana, desapareció.
“Son 15 años que no he tenido festejos, que aún cuando tengo más hijos no me siento todavía con la alegría de poder festejar. Me hace falta uno”, dijo Lupita.
Su hijo Pepe, apodado así de cariño, le ponía a su mamá la canción Woman, de Jonh Lennon, cada Día de las Madres, después le daba un beso y un abrazo. Pero esto no ha sucedido desde que desapareció.
Lupita conmemora este día yendo a Ciudad de México para manifestarse, a pedir que su hijo Pepe, desaparecido el 11 de enero de 2011, pueda volver con ella.
“Y como le dijimos una vez al presidente, nosotros nos queremos regalos, nosotros no queremos chocolates, flores, nada, queremos a nuestros hijos. Y eso nos satisface más, gritar al gobierno federal, que queremos que los encuentren”, manifestó Lupita.
Dos años después de la desaparición de Pepe, en Tonalá, Lupita creó el colectivo, y no ha parado: se ha manifestado, buscado y hablado con las autoridades, pero su hijo no ha vuelto.
Pepe tenía dos hijos de 2 y 4 años el día que desapareció
Pepe tenía dos hijos, quienes ahora tienen 18 y 19 años, y para Lupita, la desaparición forzada es el peor mal, ya que no únicamente destruye a una persona, sino a familias enteras.
“Es un dolor que nunca se quita, tenemos nueve meses con ellos, ellos son parte de nuestro cuerpo, parte de nosotros, entonces es lógico que nos hace falta esa parte. Una partecita del corazón. Y no podemos vivir así”, mencionó Lupita.
Ahora la vida de Lupita, a sus 71 años, se concentra en la búsqueda, así como orientar a personas que comparten su situación y en no perder la esperanza de volverse a reunir con Pepe.
“Yo siempre pienso que sí voy a encontrar al Pepe, al menos quiero saber qué pasó, cómo se lo llevaron”, explicó.
Redacción N+ Guadalajara
