¿Qué Pasó Afuera del Metro Guelatao Hoy? Fuerte Carambola Deja 8 Heridos en Iztapalapa, CDMX

Una carambola afuera de la estación Guelatao de la Línea A del Metro CDMX, hoy 11 de mayo de 2026, dejó varias personas lesionadas y una intensa movilización de servicios de emergencias en la alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Según los primeros reportes, en el percance están involucradas varias unidades, una de ellas es un camión de transporte público, el cual, al momento del choque, llevaba varios pasajeros.

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A través de redes sociales se dieron a conocer los instantes después del fuerte accidente hoy en la calzada Ignacio Zaragoza. En las imágenes se puede observar a varias personas tendidas sobre el camellón que divide los carriles centrales y laterales de la vialidad.

Asimismo, se aprecia cómo quedaron los vehículos involucrados en la carambola en inmediaciones del Metro Guelatao de la Línea A.

Video: Camión de Pasajeros Provoca Fuerte Accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

¿Cómo ocurrió el accidente afuera de Metro Guelatao, hoy 11 de mayo 2026?

Según testigos, el accidente se originó cuando el camión de pasajeros circulaba en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, debido a que esta zona es considerada de alta velocidad, no está permitido el tránsito del transporte público, porque tienen que hacer paradas continúas.

Sin embargo, el conductor del camión de pasajeros no siguió el Reglamento de Tránsito de CDMX, entonces al realizar una parada intempestiva, una camioneta de carga lo impactó por la parte trasera al camión de pasajeros. Debido al fuerte golpe, la unidad quedó prácticamente incrustada en el autobús.

Lo anterior, provocó que una camioneta color negro que circulaba detrás de los vehículos siniestrados, tampoco alcanzara a frenar y terminó dañada.

Los servicios de emergencias laboran en la zona donde ocurrió la carambola afuera del Metro Guelatao de la Línea A. De manera preliminar señalaron que 8 personas resultaron heridas, por lo que ya reciben atención médica.

En tanto, se llevan a cabo las maniobras necesarias para retirar a las unidades siniestradas, debido a que ya se registra intensa carga vial en a la altura de la colonia Juan Escutia. La alternativa vial es la avenida Texcoco.

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