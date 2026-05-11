Muere Conductor de Pipa tras Accidente con Tren en Viborillas; Suman Tres Víctimas

El conductor de la pipa involucrada en el accidente ferroviario registrado en la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón, falleció el pasado jueves debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto y la explosión.

La información fue confirmada por la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, quien detalló que el chofer permanecía hospitalizado en el IMSS de La Pradera desde el día del accidente.

Con este fallecimiento, suman ya tres víctimas mortales derivadas del choque entre el tren y la unidad que transportaba combustible.

La funcionaria explicó que el conductor presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo, por lo que desde un inicio su estado de salud fue reportado como delicado.

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¿Qué pasó con los lesionados del accidente en Amealco?

En otro tema, la titular de Salud informó que todavía permanecen hospitalizadas dos personas que resultaron lesionadas en el accidente de un camión de transporte público ocurrido en Amealco.

Indicó que ambos pacientes continúan delicados debido a las lesiones de consideración que presentaron, aunque el resto de los afectados ya fueron dados de alta.

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