Puedes Utilizar QroBici Gratis Este Mes de Mayo en Querétaro; Así Puedes Solicitarlo

El sistema de bicicletas públicas QroBici mantiene disponible un plan de prueba gratuito con el objetivo de que más personas conozcan y utilicen esta nueva alternativa de movilidad sustentable en la capital queretana.

El programa permanecerá vigente hasta el próximo 31 de mayo y permite a las y los usuarios acceder al servicio sin costo durante el periodo de prueba.

Te Podría Interesar: Cambia el Calendario Escolar en Querétaro; Clases Acabarán Antes

¿Cómo se podría solicitar el acceso?

Para utilizar QroBici, las personas interesadas deben descargar la aplicación Qrobus, ingresar al módulo de bicicletas públicas y seleccionar el plan gratuito para activar el servicio.

Aunque es necesario registrar una tarjeta de crédito como garantía, autoridades aclararon que no se realizará ningún cargo por la activación del Plan Gratuito.

¿Dónde se puede utilizar este sistema de bicicletas?

Actualmente, QroBici opera en una primera etapa con 16 estaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad, además de contar con bicicletas mecánicas y bicicletas eléctricas asistidas.

El sistema busca ofrecer una alternativa práctica, segura y amigable con el medio ambiente para los traslados diarios de la población.

Además del esquema gratuito, también se encuentran disponibles membresías y bonos integrados con Qrobús, con opciones de movilidad individual o intermodal para las y los usuarios.

Historias Recomendadas: