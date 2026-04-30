Aprueban Ley de Identidad de Género Autopercibida en Querétaro; Esto Sabemos

Luego de más de una hora de discusión, el Congreso local aprobó con 14 votos a favor la ley de identidad de género autopercibida, la cual permitirá a las personas realizar el reconocimiento de su identidad mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.

La aprobación incluyó también una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro, con el objetivo de armonizar la legislación vigente y garantizar este derecho a la ciudadanía.

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¿Qué implica esta nueva ley para la población?

Entre sus principales alcances, establece que las personas podrán modificar sus datos de identidad de manera administrativa, sin necesidad de un proceso judicial, lo que busca facilitar el acceso a este derecho y reducir trámites.

Durante el debate, legisladores de la bancada del PAN votaron en contra de la propuesta, al argumentar que la Suprema Corte de Justicia podría devolver la ley por no contemplar a menores de edad. Asimismo, señalaron que no se especificaron aspectos relacionados con el uso de baños, vestidores y la participación en actividades deportivas.

Pese a las posturas encontradas, la iniciativa fue avalada por mayoría en el pleno, por lo que se espera su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor en los próximos días.

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