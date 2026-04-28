Habrá Transporte Gratuito al Festival de Comunidades Extranjeras en Querétaro

A partir del jueves 30 de abril, el municipio de Querétaro pondrá en marcha rutas de transporte gratuito para facilitar el acceso al Festival de Comunidades Extranjeras, que se realizará en el Parque Bicentenario.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que las unidades saldrán desde las 11:00 de la mañana desde el Centro Cultural Gómez Morin, con destino al recinto del evento. Asimismo, se habilitarán salidas sin costo desde la cabecera de Santa Rosa Jáuregui en el mismo horario.

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¿Cómo podrán trasladarse los asistentes al festival?

Estas rutas se suman a las opciones ya existentes del sistema Qrobús que conectan con la zona del parque, con el objetivo de brindar mayor accesibilidad a los asistentes.

En el marco del festival, se llevarán a cabo diversas actividades, entre ellas dinámicas por el Día del Niño, así como la participación de leyendas del fútbol, ya que esta edición tendrá una temática especial enfocada en este deporte.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a aprovechar el transporte gratuito y disfrutar de este evento multicultural.

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