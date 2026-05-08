Cambia el Calendario Escolar en Querétaro; Clases Acabarán Antes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se adelantará la fecha de conclusión del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica en todo el país.

La decisión fue tomada durante la Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde se acordó modificar el calendario escolar a nivel nacional para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Con este ajuste, el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio de 2026, cuando originalmente estaba programado para finalizar el 15 de julio, lo que representa una reducción cercana a los 40 días de actividades escolares.

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¿Por qué se decidió recortar el calendario escolar?

Hasta el momento, las autoridades educativas no han detallado públicamente las causas específicas del ajuste, aunque la medida ya fue avalada por las instancias educativas federales.

En el caso del personal docente, las labores administrativas se extenderán hasta el 12 de junio, mientras que el arranque del siguiente ciclo escolar quedó programado para el 31 de agosto de 2026.

La SEP informó que estas modificaciones serán aplicadas en todas las entidades del país, por lo que escuelas públicas y privadas deberán ajustarse al nuevo calendario escolar.

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