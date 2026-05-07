Muere Adolescente por Golpe de Calor en Jalpan de Serra; Esto Sabemos

Un adolescente de 16 años murió a consecuencia de un golpe de calor en el Hospital General de Jalpan de Serra, derivado de las altas temperaturas que se registran en la región de la Sierra Gorda.

Te Podría Interesar: Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en Humano en Querétaro

¿Qué es lo que se sabe del caso?

El menor, originario de la comunidad de El Zapote, ingresó la tarde del miércoles al nosocomio en estado grave, luego de presentar deshidratación severa, pérdida del conocimiento, temperatura corporal cercana a los 42 grados centígrados y falla orgánica.

Personal médico le brindó atención especializada; sin embargo, horas más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida.

Autoridades de salud tomaron conocimiento del caso y reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones ante la intensa ola de calor que afecta a la entidad, principalmente en menores de edad, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

¿Se están tomando las medidas necesarias ante las temperaturas extremas en la Sierra Gorda?

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al sol y acudir de inmediato a recibir atención médica ante síntomas como mareo, debilidad o desorientación.

Historias Recomendadas: