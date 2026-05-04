Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en Humano en Querétaro

La Secretaría de Salud del estado confirmó el primer caso de gusano barrenador en un adulto mayor originario de la zona del semidesierto queretano, quien fue atendido en el hospital de Cadereyta.

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¿Por qué el adulto mayor presentó esta infestación?

La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, informó que el paciente presentaba lesiones previas en las extremidades derivadas de un padecimiento crónico, además de encontrarse en condiciones de abandono, lo que habría facilitado la infestación.

Tras recibir atención médica, el adulto mayor fue dado de alta, luego de que se controló la infección. Ante este caso, las autoridades sanitarias notificaron a instancias agropecuarias para iniciar la búsqueda del insecto en la región, ya que hasta el momento no se tenían registros de animales infectados en esa zona.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica y exhortaron a la población a atender oportunamente heridas y reportar cualquier situación sospechosa para evitar riesgos a la salud.

¿Cómo evitar casos de gusano barrenador?

Limpia y cubre cualquier herida : incluso pequeñas lesiones deben desinfectarse y mantenerse tapadas.

: incluso pequeñas lesiones deben desinfectarse y mantenerse tapadas. Evita que las heridas queden expuestas al aire libre, sobre todo en zonas rurales o con presencia de moscas.

al aire libre, sobre todo en zonas rurales o con presencia de moscas. Mantén buena higiene personal : baño regular y cambio de ropa.

: baño regular y cambio de ropa. Revisa constantemente la piel , especialmente en adultos mayores, personas enfermas o en situación de abandono.

, especialmente en adultos mayores, personas enfermas o en situación de abandono. Atiende de inmediato infecciones o lesiones crónicas con un médico.

con un médico. Mantén espacios limpios y libres de basura o desechos que atraigan moscas.

y libres de basura o desechos que atraigan moscas. Usa repelentes o protección si hay muchas moscas en la zona.

Si se detecta enrojecimiento, dolor, secreción o presencia de larvas en una herida, es importante acudir de inmediato a atención médica.

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