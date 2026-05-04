¿Cómo y Cuándo se Entregarán las Tarjetas de la Beca “Rita Cetina” en Querétaro?

El titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas en Querétaro, Miguel Ángel Hernández Cisneros, informó que será a partir del próximo 11 de mayo cuando comiencen los operativos de entrega de tarjetas del programa de becas para uniformes y útiles escolares “Rita Cetina”, dirigido a estudiantes de nivel primaria.

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¿De cuánto será el apoyo que recibirán los jóvenes?

El funcionario detalló que el apoyo económico será de 2 mil 500 pesos por beneficiario y que actualmente se tiene un padrón cercano a los 140 mil estudiantes registrados en la entidad.

Explicó que la distribución de tarjetas se realizará directamente en las escuelas primarias, por lo que madres y padres de familia que completaron su registro deberán estar atentos a las fechas que se les indiquen en cada plantel.

¿Cuándo caerá el primer depósito?

Asimismo, precisó que el primer depósito del recurso está previsto entre finales de julio y principios de agosto, con el objetivo de coincidir con el cierre del ciclo escolar y el arranque del siguiente periodo académico.

En el caso de familias con hijos en secundaria que ya cuenten con tarjeta, el apoyo será depositado en ese mismo medio de pago, evitando trámites adicionales.

Finalmente, Hernández Cisneros indicó que durante los próximos días se distribuirá información en los planteles educativos para orientar a la comunidad escolar sobre el proceso de entrega y los beneficios del programa.

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