Confirman Tercer Caso de Gusano Barrenador en San Juan del Río; Ahora en un Perro

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río confirmó el tercer caso de gusano barrenador registrado en el municipio, detectado en esta ocasión en un perro. Los casos anteriores habían sido identificados en un caballo y una res.

El titular de la dependencia, Adrián Bárcenas Miranda, informó que el caso ya fue reportado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), como parte del protocolo de atención y vigilancia sanitaria.

Autoridades señalaron que, a diferencia de los casos previos, en esta ocasión no se registró propagación del parásito, gracias a las acciones preventivas y al cuidado oportuno brindado por los propietarios del animal afectado.

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¿Existe riesgo de más contagios en animales domésticos y de campo?

La dependencia indicó que mantienen coordinación permanente con autoridades federales, veterinarios, ganaderos y representantes comunitarios para detectar y atender cualquier caso sospechoso.

El funcionario advirtió que los perros en situación de calle representan uno de los principales focos de riesgo para la propagación del gusano barrenador, por lo que llamó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier lesión sospechosa en animales.

Finalmente, reiteró que tanto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como médicos veterinarios de la región continúan en vigilancia constante para evitar nuevos contagios y proteger la salud animal en el municipio.

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