Accidente en Querétaro Hoy entre Pipa y Tren: ¿Qué Pasó en Puente Viborillas?
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Esto fue lo que pasó entre una pipa y un tren en el Puente Viborillas en Querétaro
Protección Civil de El Marqués, Querétaro, informa sobre un accidente de una pipa que transportaba combustible en la carretera estatal 100, a la altura del puente de Viborillas
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Este martes, 5 de mayo de 2026, se registró un accidente entre una pipa y un tren, bajo el puente vehicular de Viborillas en carretera estatal 100, en los límites de los municipios de Colón y El Marqués, en Querétaro.
Según los primeros reportes, una pipa de combustible trató de ganarle el paso al tren, lo que provocó el accidente.
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Accidente deja dos víctimas mortales
La pipa de combustible se incendió tras el impacto, sin embargo, el saldo es de dos personas muertas; el conductor de la pipa resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de Querétaro.
Elementos de Protección Civil de El Marqués y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, así como POES Querétaro y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón atienden la emergencia.
El accidente ha provocado el cierre total de la circulación en la carretera a Bernal y en la carretera Tequisquiapan-Aeropuerto.
También se registra intensa carga vehicular en el acceso de la autopista 57 a la carretera estatal 100.
Hasta el momento no se han reportado fallecidos, solo una persona herida.
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Con información de N+
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