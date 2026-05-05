¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 5 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 5 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 5 de mayo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vialidad.

Mientras que el lunes 4 de mayo, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 17:31 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 207, dirección a Querétaro.

A las 17:17 horas, la plaza de cobro de Tepotzotlán registró carga vehicular en dirección a la Ciudad de México, sin reporte de accidente.

A las 16:18 horas, en la plaza de cobro de Palmillas, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por atención a un accidente vial.

A las 9:00 horas, del km 148 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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