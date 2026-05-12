Balacera en Iztapalapa: Reportan Disparos en Panteón de San Lorenzo Tezonco, ¿Qué Pasó?

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró este martes 12 de mayo de 2026 en inmediaciones del Panteón de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, luego del reporte de una balacera en la zona; también se reporta extraoficilamente personas lesionadas.

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De acuerdo con los primeros reportes, diversas unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se dirigieron al punto ubicado entre avenida La Turba y avenida Tláhuac, en el oriente de la CDMX. Debido a la fuerte presencia policial, hay un helicóptero sobrevolando los alrededores de la estación Tezonco de la Línea 12 del Metro CDMX.

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¿Qué pasó en el Panteón de San Lorenzo Tezonco hoy?

Debido a la presencia policial, los vecinos de la zona y transeúntes comenzaron a alejarse de las inmediaciones del Panteón de San Lorenzo Tezonco. Además, en redes sociales han expresado su confusión por el operativo.

"Vecinos saben que paso en panteón San Lorenzo, dicen que hay muchas patrullas", comentan.

En tanto, las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar los alrededores, debido a que hay afectación vial por la presencia de los servicios de emergencia en la avenida Tláhuac a la altura del cementerio local.

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