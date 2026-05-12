U2 Sorprende a Fans al Grabar Video de 'Street of Dreams' en Plaza de Santo Domingo, en CDMX

La banda irlandesa U2 tomó por sorpresa a decenas de fans mexicanos al aparecer en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la CDMX, para grabar el video musical de su nueva canción “Street of Dreams”.

Desde tempranas horas de este martes, seguidores del grupo comenzaron a reunirse en la zona luego de que circularan reportes sobre una misteriosa grabación.

Más tarde, se confirmó que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. estaban filmando un nuevo videoclip acompañados de cientos de fans mexicanos.

Video: Música de Ed Sheeran y U2 "Pone de Buenas" a Personas

¿Dónde fue la grabación?

La producción se instaló en las calles República de Brasil y República de Colombia, muy cerca de la Plaza de Santo Domingo y el Palacio de Medicina. Ahí, los asistentes fueron acomodados alrededor de un autobús verde con el nombre “The Street of Dreams / La Calle de los Sueños”, mientras la banda interpretaba la canción en repetidas ocasiones para las tomas del video.

Hopped a bus in Mexico City, destination: Street of Dreams.

‘Justice an obsession, love is a procession down the street of dreams’ pic.twitter.com/HZYXw0rDXk — U2 (@U2) May 12, 2026

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento en que Bono saludó a los fans mientras caminaba por el Centro Histórico, desatando euforia entre quienes se encontraban en la zona. Incluso, algunos usuarios bromearon con que “en el Centro te encuentras de todo, hasta a U2”.

La agrupación había adelantado días antes que preparaban una sorpresa especial para sus seguidores. A través de su base de datos oficial, invitaron a fans a registrarse para participar como extras en una grabación secreta en la Ciudad de México. Más de mil personas habrían sido seleccionadas para formar parte del rodaje.

La canción “Street of Dreams” podría convertirse en el primer sencillo de una nueva etapa musical para la banda y, podría estar relacionada con un promocional rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Historias recomendadas:

Arcángel Defiende a España por la Conquista: "Llegó Esta Gente y Nos Pusieron a Hablar"

Amaia Montero, "Devastada" por Críticas sobre su Regreso con La Oreja de Van Gogh