Amaia Montero, "Devastada" por Críticas sobre su Regreso con La Oreja de Van Gogh

El esperado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh se convirtió en uno de los momentos más comentados del pop en español este 2026. Pero no tanto por ser una celebración nostálgica, sino por las críticas que ha recibido Amaia por su desempeño vocal durante los primeros conciertos de la gira “Tantas cosas que contar”.

La agrupación empezó su nueva gira en Bilbao ante miles de fans, lo que marcó el regreso oficial de Amaia después de casi dos décadas fuera de la banda. Pero videos del concierto se viralizaron acompañados de comentarios negativos sobre la voz de Amaia.

Las críticas crecieron tanto que incluso comenzaron a circular rumores sobre una posible salida de la cantante de la gira. Algunos medios españoles llegaron a asegurar que la cantante estaba “devastada” por la reacción del público y la presión tras su regreso.

Amaia Montero Reaparece por Sorpresa en Concierto de Karol G

¿Se va Amaia Montero de la gira?

El entorno de la artista negó tajantemente esa versión. De acuerdo con información difundida por medios españoles, Amaia estaría sorprendida por los titulares y enfocada en mejorar cada presentación. Además, aseguran que se encuentra emocionada por reencontrarse con el público y agradecida por el cariño de sus fans.

En medio de la controversia, Xabi San Martín, tecladista y compositor de la banda, salió en defensa de la cantante. El músico aseguró que Amaia “ha trabajado muchísimo” para volver a los escenarios y reveló que ha tomado clases de canto y técnicas de control emocional para afrontar esta nueva etapa.

Durante uno de los conciertos, la propia Amaia hizo una confesión que conmovió a los asistentes. La cantante recordó los difíciles momentos personales y de salud mental que atravesó antes de volver a la música, asegurando que hubo momentos en los que pensó que jamás regresaría a un escenario.

Pese a las críticas, el regreso de la vocalista original ha sido uno de los fenómenos musicales más comentados en España y Latinoamérica. Las entradas para varias fechas de la gira se agotaron, lo que demuestra que el reencuentro con la voz de clásicos como “Rosas” y “La Playa” sigue despertando nostalgia e interés entre sus fans.

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