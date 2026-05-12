Spotify 20: ¿Cómo Puedes Ver tu Resumen Estilo Wrapped de Todo tu Historial de Escucha?

Spotify acaba de lanzar una nueva experiencia llamada “Spotify 20: Your Party of the Year(s)”, una especie de Wrapped extendido que permite a los usuarios descubrir estadísticas de todo su historial musical dentro de la plataforma.

La función fue creada para celebrar los 20 años del servicio de streaming y ya comenzó a aparecer en la app móvil.

¿Cuál es la diferencia con Spotify Wrapped?

A diferencia del tradicional Spotify Wrapped, que resume únicamente un año, esta nueva herramienta recopila datos desde el primer día en que abriste tu cuenta.

Entre las estadísticas que podrás consultar están tu primera canción reproducida, el artista que más has escuchado en toda tu historia, el número total de canciones distintas que has reproducido y hasta una playlist personalizada con tus 120 canciones más escuchadas de todos los tiempos.

La plataforma también añadió tarjetas compartibles para redes sociales, siguiendo el mismo formato visual y nostálgico que convirtió a Wrapped en un fenómeno viral cada fin de año. Según Spotify, la experiencia está pensada para que los usuarios revivan “los momentos que definieron su historia musical”.

¿Cómo puedes ver tu resumen de Spotify 20?

Para acceder a esta retrospectiva musical, debes hacerlo desde la aplicación móvil de Spotify o ingresar al sitio especial habilitado por la compañía. Estos son los pasos:

Abre la app de Spotify en tu celular.

Busca “Spotify 20” o “Your Party of the Year(s)” en el buscador.

También puedes entrar directamente al portal oficial de la experiencia: spotify.com/20

Sigue las pantallas interactivas para descubrir tus estadísticas históricas.

La función es exclusivamente móvil por ahora y algunos usuarios reportan que el acceso puede tardar en aparecer dependiendo de la región y de la antigüedad de la cuenta.

Además de mostrar datos curiosos, la nueva experiencia permite guardar automáticamente una playlist con tus canciones más reproducidas históricamente, incluyendo el número exacto de reproducciones de cada tema.

Spotify Wrapped nació oficialmente en 2016 y se convirtió en una de las campañas digitales más exitosas de la industria musical, impulsando millones de publicaciones en redes sociales cada año. Con “Spotify 20”, la compañía apuesta ahora por una mirada mucho más nostálgica y completa sobre los hábitos musicales de sus usuarios.

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