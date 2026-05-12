Anahí Sufre una Aparatosa Caída Mientras Hacía Ejercicio y Revela Imágenes del Momento

La cantante y actriz Anahí compartió en su Instagram un video del aparatoso accidente que sufrió mientras realizaba una rutina de ejercicio.

La exintegrante de RBD mostró imágenes del momento exacto en el que cayó durante una sesión de pilates aéreo.

En el video, Anahí aparece suspendida en una máquina de ejercicio mientras intentaba realizar una complicada maniobra. Sin embargo, perdió el equilibrio y terminó cayendo de espaldas sobre el aparato, golpeándose fuertemente en la espalda y el cuello.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Tras el accidente, Anahí acudió al médico para descartar lesiones de gravedad y compartió una imagen de una radiografía para tranquilizar a sus seguidores. “Todo bien gracias a Dios, pero qué susto, amiguitos”, escribió la cantante luego del incidente.

Imágenes: Instagram Anahí

La también actriz reflexionó sobre lo ocurrido y aseguró que la experiencia la hizo valorar aún más el tiempo con su familia. “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada”, expresó en otra publicación junto a una fotografía con su esposo y sus hijos.

Con su característico sentido del humor, Anahí incluso prometió a sus hijos dejar atrás las rutinas peligrosas. “Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, bromeó después del susto.

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