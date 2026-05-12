No lo Vas a Creer: Don Francisco Regresa a la TV en 2026 y Esto se Sabe de su Nuevo Proyecto

Todos los que crecimos en un hogar de habla hispana conocemos el nombre de Don Francisco gracias al programa "Sábado Gigante", que se emitió nada más y nada menos que durante 53 años.

Ahora, el legendario conductor chileno Don Francisco está listo para volver a la televisión y la noticia ya emocionó a varias generaciones de televidentes. Tras años alejado de los formatos tradicionales, el presentador de “Sábado Gigante” confirmó que prepara un nuevo proyecto televisivo que marcará su esperado regreso a la pantalla chica.

¿Qué se sabe del proyecto?

El conductor de 85 años participará en una producción enfocada en entrevistas y conversaciones con distintas figuras, apostando por un formato más íntimo y reflexivo, distinto al estilo de variedades que lo convirtió en una leyenda de la televisión latina.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del programa, el anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, especialmente porque el comunicador llevaba tiempo alejado de proyectos televisivos constantes. Su regreso también ocurre en un momento en que varias figuras históricas de la televisión hispana buscan conectar con nuevas audiencias a través de formatos digitales y programas especiales.

Don Francisco se convirtió en uno de los rostros más importantes de la televisión en español gracias a "Sábado Gigante", emisión que permaneció al aire durante más de cinco décadas y que logró consolidar una enorme audiencia en América Latina y Estados Unidos.

Hasta ahora, no se ha revelado la fecha exacta de estreno del nuevo proyecto; lo que sí sabemos es que podrá verse a través de Televisa Univisión.

Como era de esperarse, el anuncio ya provocó reacciones nostálgicas en redes sociales, donde muchos celebraron el regreso de una de las figuras más icónicas de la TV hispana.

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