Actor de How I Met your Mother Es Declarado Culpable por Intentar Asesinar a su Expareja

El actor Nick Pasqual, conocido por aparecer en la serie How I Met Your Mother, fue declarado culpable de intento de asesinato por el ataque contra su expareja, la maquillista de Hollywood Allie Shehorn, ocurrido en 2024 en California.

De acuerdo con medios estadounidenses, un jurado encontró culpable a Pasqual el pasado 8 de mayo por múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, allanamiento residencial y violencia doméstica. Además, también fue condenado por un cargo de violación forzada relacionado con un incidente ocurrido semanas antes del ataque.

Actor Nick Pasqual found guilty of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend over 20 times in home break-in https://t.co/MFimSntJms pic.twitter.com/wHw34DaU1R — New York Post (@nypost) May 9, 2026

¿Qué pasó el día del crimen?

Según la investigación, el actor irrumpió en la casa de Shehorn en Sunland, Los Ángeles, y la apuñaló más de 20 veces. La víctima sobrevivió tras ser sometida a cirugías de emergencia que duraron alrededor de 14 horas.

Durante el juicio, Allie Shehorn relató los momentos de terror que vivió aquella noche y aseguró que había solicitado previamente una orden de restricción contra Pasqual debido a episodios de abuso dentro de la relación.

Tras el ataque, Nick Pasqual huyó de California y fue detenido posteriormente en la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas.

Aunque su participación en How I Met Your Mother fue breve,interpretó a uno de los estudiantes de arquitectura de Ted Mosby, el actor también apareció en producciones como Jobs y Rebel Moon – Part One: A Child of Fire.

Pasqual podría enfrentar cadena perpetua. Su sentencia está programada para el próximo 2 de junio en Los Ángeles.

Historias recomendadas:

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Juntos Otra Vez? Sí, pero No Es lo Que Muchos Piensan

Entre Críticas, Amaia Montero Hace Fuerte Confesión en su Regreso con La Oreja de Van Gogh