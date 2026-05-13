Emelec Despide a Vicente Sánchez, Extécnico del Cruz Azul, por Esta Razón; ¿Regresará a Liga MX?

Con apenas unos meses en el futbol ecuatoriano, el entrenador uruguayo Vicente Sánchez dejó de ser entrenador del Club Sport Emelec. El extimonel del Cruz Azul tuvo un paso fugaz en el banquillo de “El Bombillo”.

Hay que recordar que Vicente Sánchez llegó a Ecuador luego de que la directiva La Máquina celeste no le renovó contrato pese a que llevó al equipo mexicano a ganar el título de la Concachampions 2025. Su lugar fue ocupado por Nicolás Larcamón, que ya fue despedido tras fracasar su proyecto.

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Fue en febrero del 2026 que Sánchez fue anunciado como nuevo estratega del Emelec, lo que generó mucho entusiasmo entre los fanáticos de “Los Eléctricos”. Sin embargo, pese a las altas expectativas, el equipo no pasa por un buen momento.

Luego de 13 jornadas el Emelec se encuentra rezagado en la posición 12, en la zona de los equipos que se juegan el descenso. Así que la directiva decidió que era momento de poner fin a la crisis y darle las gracias al entrenador.

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¿Por qué el Emelec decidió despedir al entrenador Vicente Sánchez?

De acuerdo con medios locales, Vicente Sánchez ha dejado de ser el director técnico de Emelec de Ecuador por decisión de la directiva. Hasta hoy, el equipo sumaba apenas 15 unidades: 4 partidos ganados, 3 empatados y 6 perdidos.

Con sus 15 puntos, el Emelec está muy lejos de los 31 que lleva el líder Independiente del Valle. En cambio, está en la zona baja y con riesgo de descender.

Apenas unos meses después de probar las mieles de un campeonato con el Cruz Azul, Sánchez vive momentos amargos. Y aunque su futuro es incierto, se ha comenzado a especular con su regreso a la Liga MX.

Incluso hay quienes aseguran que podría volver al banquillo del Cruz Azul si Joel Huiqui no logra que La Máquina levante el trofeo de campeón en el Torneo Clausura 2026. Actualmente disputa la semifinal con las Chivas, luego de eliminar al Atlas en cuartos de final.

Otra opción para Vicente Sánchez es el Monterrey, ya que el equipo regiomontano acaba de darle las gracias a Nico Sánchez, quien era su entrenador interino. También el Santos Laguna puede ser una opción, ya que actualmente tiene entrenador interino.

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Con información de N+

RGC