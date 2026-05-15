Este viernes 15 de mayo se viralizó la versión de que Alejandro Garnacho estará en la lista de convocados de España para el Mundial 2026. Esto es lo que sabemos sobre las posibilidades del delantero con sangre española y argentina.

Alejandro Garnacho, quien juega para el Chelsea inglés, es ubicado en las listas que se dieron a conocer este día en redes sociales. Sin embargo hay un par de detalles que no pasan desapercibidos: lo ubican como defensa y él es delantero, extremo nato. Además, la convocatoria oficial se dará a conocer hasta el próximo lunes.

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Al parecer se trata de una broma, pero consiguió que el nombre de Alejandro Garnacho se volviera tendencia. Más allá de las especulaciones, te contamos si el artillero del Chelsea puede ser llamado por el entrenador español Luis de la Fuente.

¿Alejandro Garnacho Entrará en la Lista de Convocados de España para el Mundial 2026?

Para empezar, hace unos días España dio a conocer su prelista de jugadores para el Mundial 2026: son 55 elementos y en ella no aparece el nombre de Garnacho.

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Y además, Alejandro Garnacho ya eligió: aunque su padre es español y su madre argentina, él optó por vestir la playera albiceleste. Sus motivos fueron claros: por darle gusto a su mamá y por la posiblidad de jugar junto a Lionel Messi.

De hecho, Alejandro Garnacho ya jugó con Messi en la Selección de Argentina e incluso fue campeón de la Copa América 2024 que se jugó en Estados Unidos. Su última convocatoria con la Albiceleste fue en noviembre de ese año, en las eliminatorias sudamericanas, porque el entrenador Lionel Scaloni no lo ha vuelto a llamar.

Pese a que no juega con Argentina desde el 2024, Garnacho fue incluido por Scaloni en la prelista para el Mundial 2026. Sin embargo, la prensa deportiva de aquel país asegura que otra vez se quedará fuera (como ya le pasó en Qatar 2022).

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Con información de N+

RGC