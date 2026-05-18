Pep Guardiola Ya No Será Entrenador del Manchester City. ¿A Dónde se Va el Técnico Español? 

Aunque el Manchester City tiene posibilidades de ser campeón una vez más en la Premier League, el entrenador Pep Guardiola no seguirá en el banquillo. Medios locales señalan que la era del español llega a su fin esta semana.

Pese a que aún le queda un año de contrato, el estratega se irá luego del partido Manchester City vs Aston Villa, que se disputará el domingo 24 de mayo. Si los Citizens ganan sus últimos dos partidos y el Arsenal cae ante el Crystal Palace, entonces levantarán el trofeo de campeones. Pero eso no cambiará el destino del entrenador.

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Arsenal suma 82 unidades, con un partido más. Y el City lleva 79, con dos duelos en puerta: ante el Bournemouth este martes 18 de mayo y frente al Aston Villa el fin de semana.

Con trofeo de campeón o no, Pep está cerrando los detalles de su salida. Así lo dieron a conocer medios británicos este lunes 18 de mayo. Luego de 10 años, la era Guardiola se cierra en el equipo de la Premier League.

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¿A Dónde Se Va Pep Guardiola? Español Ya No Será Entrenador del Manchester City

Hay que recordar que Pep llegó al banquillo del City en el 2016, luego de permanecer tres años en el Bayern Munich y un periodo glorioso en el Barcelona. En el Manchester City, a lo largo de una década, se ha convertido en el mejor técnico de la historia del club.

6 trofeos de Premier League

1 título de Champions League

1 Supercopa de Europa

1 campeonato en el Mundial de Clubes

3 FA Cup

5 Copas de la Liga

3 Community Shield

Guardiola, que se va pese a que aún tiene un año de contrato, ha dirigido al City en 591 partidos oficiales, con un porcentaje de triunfos superior al 70 por ciento.

Aunque su destino es incierto y objeto de conjeturas, se sabe que ya no quiere entrenar a ningún club. Se tomará un descanso y luego analizará ofertas para dirigir a una Selección Nacional, ya que seguramente sobrarán luego del Mundial 2026.

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Con información de N+

RGC