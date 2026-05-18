Pumas vs Cruz Azul: La Máquina Confirma Cambio de Sede para la Final de ida en Liga Mx 2026 

Este lunes 18 de mayo se dieron a conocer los detalles sobre la serie final entre Pumas y Cruz Azul del Torneo Clausura 2026. Lo que sorprende es que La Máquina anunció el cambio de sede para el duelo de ida, mismo que fue aprobado por la Liga MX.

Como se sabe, el Estadio Cuauhtémoc fue la casa celeste durante el torneo regular, pero la Liguilla se jugó en el Coloso de Santa Úrsula: ahí recibieron al Atlas y a las Chivas. Sin embargo, la FIFA ya tomó control del ahora llamado Estadio Ciudad de México y el conjunto celeste ya no podrá jugar ahí la final.

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Así las cosas, con el nuevo cambio de sede, La Máquina habrá jugado en este torneo en tres estadios diferentes como local: el Cuauhtémoc (en Puebla), el Banorte (CDMX) y el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX).

Efectivamente, la directiva celeste confirmó hoy que el juego Cruz Azul vs Pumas, correspondiente a la final de ida del Clausura 2026, se llevará a cabo el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul), ubicado en la Colonia Nochebuena de la CDMX.

Mientras que la final de vuelta será el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, casa del equipo de la UNAM.

Video: ¿Dónde Jugará Cruz Azul la Final de Ida Ante Pumas?

Pumas vs Cruz Azul: Un duelo con cuentas pendientes

Hay que recordar que la temporada pasada La Máquina jugaba como local en Ciudad Universitaria y de hecho ahí se coronó en la Concachampions 2025. Y se había acordado que el Torneo Clausura también sería igual, pero de última hora la directiva universitaria se negó a renovar el contrato de arrendamiento.

La negativa de los Pumas enfureció a la directiva y a la afición celeste, sobre todo porque se consideró que les perdonaron la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por fracturar al portero Kevin Mier.

Con resentimientos y sed de venganza, el Cruz Azul visitó a los Pumas en la Jornada 11 del Clausura 2026. En el primer tiempo jugado en Ciudad Universitaria La Máquina ganaba 2-0 y los universitarios no lograban reaccionar. Pero en la segunda parte el equipo local mejoró y anotó dos tantos, para que el partido culminara con un 2-2 en el marcador.

A continuación los resultados de los últimos diez partidos entre ambas escuadras en la Liga MX:

Clausura 2026 Pumas 2 - 2 Cruz Azul

Apertura 2025 Cruz Azul 2 - 3 Pumas

Clausura 2025: Cruz Azul 3 - 2 Pumas

Apertura 2024: Pumas 0 - 2 Cruz Azul

Clausura 2024 Cruz Azul 2 - 2 Pumas en la vuelta de cuartos de final

Clausura 2024 Pumas 0 - 2 Cruz Azul en la ida de cuartos de final

Clausura 2024 Pumas 0 - 0 Cruz Azul

Apertura 2023: Cruz Azul 1 - 4 Pumas

Clausura 2023: Cruz Azul 1 - 0 Pumas

Apertura 2022: Pumas 1 - 2 Cruz Azul

Por lo tanto, en los 10 duelos más recientes de la Liga MX Cruz Azul ha cosechado 5 triunfos, los Pumas 2, mientras que han firmado 3 empates.

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Con información de N+

RGC