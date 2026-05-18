Liga MX Revela Horarios para la Final Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026

Quedó definida la final del futbol mexicano. Pumas se verá las caras con Cruz Azul luego de que ambos equipos se clasificaran tras eliminar a Pachuca y Chivas respectivamente. Pumas, que fue líder de la tabla al finalizar la fase regular del certamen, tendrá la ventaja de cerrar la serie por el título en casa y ante su gente, mientras que Cruz Azul ya definió la sede en la que jugará como local el partido de ida.

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La Liga MX dio a conocer este lunes 18 de mayo los horarios en los que se jugarán los partidos de la gran final entre Pumas y Cruz Azul, correspondiente al torneo Clausura 2026. El partido de ida, mismo que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, se llevará a cabo a las 20:00 horas del próximo jueves 21 de mayo. Por su parte, el partido de vuelta que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano, tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Por qué Cruz Azul jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Cruz Azul disputó sus partidos como local de la Liguilla en el Estadio Banorte, ahora llamado Estadio Ciudad de México debido a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la FIFA ya tomó posesión del Coloso de Santa Úrsula, por lo que el conjunto cementero tuvo que cambiar de sede para la gran final. Finalmente se decidió que jugará el partido de ida ante Pumas en el Ciudad de los Deportes, la cual fue su casa durante muchos años.

Otra de las opciones que se manejaba como posible sede era el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, pero la Selección Mexicana jugará en ese inmueble su partido amistoso del próximo viernes 22 de mayo ante Ghana, esto como preparación de cara al Mundial.

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DB