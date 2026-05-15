Shakira Convierte “Dai Dai” en una Causa Social: Donará Todas sus Ganancias a la Educación

Shakira volverá a unir a la música con el futbol en el Mundial 2026, pero esta vez con un propósito que va más allá del espectáculo.

La artista anunció que donará el 100% de las ganancias generadas por “Dai Dai”, el himno oficial de la próxima Copa Mundial, para apoyar programas de educación infantil en comunidades vulnerables en todo el mundo.

La cantante reveló que los ingresos del tema serán destinados al Fondo FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa impulsada por la FIFA y Global Citizen que busca recaudar recursos para garantizar acceso a educación y programas deportivos para niñas y niños en situación vulnerable. El objetivo global de la campaña es alcanzar una recaudación de 100 millones de dólares.

La decisión fue dada a conocer durante el lanzamiento oficial de “Dai Dai”, canción que interpreta junto a Burna Boy y que marcará el regreso de Shakira a una Copa del Mundo. La colombiana ya había dejado huella en torneos anteriores con himnos como “Waka Waka” y “La La La”, pero aseguró que este nuevo proyecto tiene un significado especial.

Shakira y las causas sociales

En entrevistas recientes, Shakira explicó que detrás de la canción existe la intención de utilizar el alcance global del Mundial para impulsar cambios reales. La cantante señaló que la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y destacó la importancia de dar visibilidad a millones de niños que enfrentan barreras para acceder a oportunidades educativas.

La iniciativa también coincide con una causa que la artista ha respaldado durante años. A lo largo de su carrera, Shakira ha mantenido una estrecha relación con proyectos enfocados en educación y desarrollo infantil, especialmente a través de su trabajo social y fundaciones impulsadas en América Latina.

Además del estreno de “Dai Dai”, la barranquillera formará parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento que marcará un precedente al adoptar un formato similar al del Super Bowl. El show también servirá como plataforma para reforzar el mensaje de la campaña educativa global.

Con esta apuesta, Shakira busca que “Dai Dai” no solo sea recordada como una canción mundialista, sino como un proyecto capaz de convertir la pasión por el futbol en una herramienta de impacto social.

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