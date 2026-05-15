'Sin Sangre ni Esclavitud': Rauw Alejandro Responde a Arcángel y Revive Debate de la Conquista

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se sumó a la polémica generada por Arcángel y desató un nuevo debate en redes sociales sobre la conquista de América, luego de compartir un mensaje en X donde cuestionó la violencia y las consecuencias históricas del proceso colonial.

¿Qué dijo Arcángel?

La controversia comenzó después de que Arcángel hiciera comentarios durante una presentación en España, donde defendió la postura de que los españoles no tendrían por qué pedir perdón por la conquista y expresó orgullo por la llamada “madre patria”. Sus palabras generaron reacciones divididas en redes sociales y entre figuras públicas.

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¿Qué dijo Rauw?

Sin mencionar directamente al artista, Rauw Alejandro publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa:

“Pudo existir intercambio cultural sin sangre ni esclavitud”.

El intérprete puertorriqueño agregó que la construcción de identidades entre pueblos pudo darse sin borrar culturas ni imponer nuevas creencias a la fuerza, una reflexión que reabrió conversaciones sobre la historia de América Latina en internet.

Además, el cantante señaló que ciertos hechos históricos “no se olvidan”, una frase que usuarios interpretaron como una crítica a la romantización del periodo colonial.

La publicación de Rauw llegó pocas horas después de que las declaraciones de Arcángel se hicieran virales.

En redes, las opiniones quedaron divididas: Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Rauw Alejandro y celebraron que señalara las consecuencias humanas de la conquista, otros defendieron las declaraciones de Arcángel y argumentaron que se trata de hechos históricos que no deberían juzgarse bajo parámetros actuales.

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