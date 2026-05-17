¿Cuándo Es la Final de la Liga MX 2026 Varonil? Fechas para los Partidos de Ida y Vuelta

La emoción del futbol mexicano está por alcanzar su punto máximo. Tras una intensa fase regular y una vibrante Liguilla llena de dramatismo, el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX varonil se prepara para consagrar a un nuevo campeón. La mesa está puesta para que Pumas y Cruz Azul se disputen el trofeo más codiciado del balompié nacional.

En ese sentido, la Liga MX ya tiene definidas las fechas en las que se llevarán a cabo los dos partidos definitivos de esta gran final.

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Fecha y sede para el partido de ida de la final de Liga MX

El primer capítulo de la serie por el título se disputará el próximo jueves 21 de mayo. El partido de ida se celebrará con Cruz Azul como local, aunque aún no se define si la sede de ese juego será el Estadio Cuauhtémoc o el Estadio Ciudad de los Deportes, pues recordemos que la FIFA ya tomó posesión del Estadio Ciudad de México de cara a la Copa del Mundo 2026.

Este compromiso inicial será fundamental para marcar el rumbo de la eliminatoria. Aunque las estrategias suelen ser más reservadas en los primeros 90 minutos, conseguir una ventaja de local o rescatar un buen resultado como visitante puede definir el aspecto mental de cara al duelo definitivo.

Fecha y sede para el partido de vuelta de la final de la Liga MX

Por su parte, la gran final de vuelta, donde conoceremos al campeón oficial del Clausura 2026, se jugará el domingo 24 de mayo. Como ya es una tradición inquebrantable en el circuito mexicano, los últimos 90 minutos del torneo (o más, en caso de tiempos extras o penales) se vivirán en la casa del equipo mejor ubicado en la clasificación general, premiando así su constancia a lo largo del torneo regular. Esto quiere decir que el Estadio Olímpico Universitario será el recinto que albergue el partido definitivo por el título.

Los horarios oficiales de ambos encuentros, así como las ternas arbitrales designadas, serán confirmados por la Liga MX a inicios de la semana.

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DB