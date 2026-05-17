América Gana la Liga MX Femenil; ¿Cuántos Títulos Tiene?

Las Águilas del América volvieron a tocar la gloria en el balompié mexicano. En una tarde pletórica y llena de emociones en el Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto azulcrema firmó una remontada espectacular al vencer 3-0 (3-1 global) a las Rayadas de Monterrey en el partido de vuelta, proclamándose campeonas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Pese a llegar con la desventaja de un gol tras el duelo de ida en el Estadio BBVA, la escuadra dirigida por Ángel Villacampa mostró personalidad y contundencia. Con anotaciones de Irene Guerrero, Geyse Ferreira y un penal definitivo cobrado con maestría por Scarlett Camberos en la recta final, las de Coapa destrozaron las aspiraciones regiomontanas y desataron la fiesta en la capital del país.

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¿Cuántos campeonatos tiene el América Femenil?

Con esta contundente victoria, el Club América Femenil conquistó la tercera estrella de su historia. Las Águilas habían levantado previamente el título en el Apertura 2018 (venciendo a Tigres) y en el Clausura 2023 (superando a Pachuca).

Este tercer campeonato representa un auténtico tanque de oxígeno y un premio a la constancia para el estratega Ángel Villacampa, quien había cargado con el peso de varias finales perdidas en torneos recientes. Con este resultado, el timonel español asegura su segundo trofeo en el banquillo azulcrema y consolida un proyecto que se mantuvo como la mejor ofensiva del torneo regular.

Historial de títulos de la Liga MX Femenil

Gracias a este campeonato del Clausura 2026, la tabla histórica de campeonas de la Liga MX Femenil se mantiene liderada por los clubes de la Sultana del Norte, pero con las Águilas acechando de cerca:

Tigres Femenil: 7 títulos

Rayadas de Monterrey: 4 títulos

Club América: 3 títulos

Chivas de Guadalajara: 2 títulos

El América Femenil no solo rompió los fantasmas de las finales pasadas ante su gente, sino que reafirma su jerarquía como uno de los tres colosos indiscutibles del circuito profesional en México.

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DB