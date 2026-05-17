Cruz Azul Busca la Décima con Milagroso Interinato de Huiqui: ¿Cuál Fue su Último Campeonato?

En su quinto partido como entrenador interino, Joel Huiqui llevó a Cruz Azul a la final del Clausura 2026 en busca de su décimo título, ante un rival que se definirá este domingo entre Pumas y Pachuca. Una vez más, la afición celeste se ha ilusionado.

La Máquina venció 2-1 de visita al Guadalajara y sentenció la serie con un global de 4-3, en un partido en el que debía imponerse sí o sí debido a que la posición en la tabla favorecía a las Chivas.

Huiqui, de 43 años de edad, se desempeñaba un mes atrás como entrenador de la categoría celeste sub 21, de donde fue llamado para tomar al primer equipo ante la destitución del argentino Nicolás Larcamón, quien dejó al equipo con una racha de nueve partidos sin ganar, seis en la liga local, pero clasificado a la fase final.

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"Para mí fue una gran oportunidad poder tomar al equipo. Nuestra gestión ha sido muy simple: darle al equipo un poco de orden y un poco de idea, estructura y un buen plan de partido, pero los jugadores son los actores principales", dijo el originario de Los Mochis, Sinaloa, que defendió durante años la zaga de Cruz Azul.

¿Continuidad a cambio del campeonato?

Los analistas celebran que un técnico mexicano y sin mucha experiencia haya logrado avanzar con su equipo a la Final. Otros comentan que debería ser ratificado, pero algunos piden que primero juegue por el campeonato.

"Va a depender de muchos factores. Realmente ahorita lo que me importa mucho es poder disfrutar la final, trabajarla bien y que la institución y la gente pueda tener un título más", señaló el director técnico al ser cuestionado sobre si deseaba continuar al frente del equipo.

En sus primeras declaraciones con miras a la gran fiesta del futbol mexicano, Huqui dijo en tono de broma que la Liguilla no estaba "muertiña", en referencia a la jugada chusca del Apetura 2009 ante Morelia, donde desvió el balón con la mano para evitar un gol seguro y luego se quedó tirado en el césped fingiendo estar inconsciente para evitar el penal.

Ahora su paso en Cruz Azul ya no será recordado solo por esa polémica, sino también por haber llevado a los cementeros de vuelta a pelear por la copa en torneos cortos después de cinco años, desde que se rompió la maldición con Juan Reynoso en el Clausura 2021.

"Merecidamente estamos en una final. Lo hablé con mis jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el campeonato", dijo en la conferencia post partido.

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También señaló que la unión del plantel fue trascendental para llegar a esta instancia. Sin embargo, destacó que los futbolistas querían a alguien que los respaldara.

“Fue complicado para los muchachos porque a pesar de que tuvieron buenos partidos entraron en una racha en la que no consolidaron el funcionamiento. Cuando yo llegué sentí esa necesidad de que requerían un apoyo muy básico, un apoyo de amigo y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas”, explicó.

Este sábado, La Máquina logró su cuarta victoria en el interinato de Huiqui. Eliminó al Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito y espera al próximo rival de la otra semifinal que este domingo disputarán Pumas UNAM y Pachuca en el Olímpico Universitario.

"Aceptamos la derrota con mucho dolor, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores", comentó Milito.

"Sentimos el dolor de haber soñado tanto y no pudo ser, pero siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar la próxima temporada", añadió.

Las Chivas de Milito llegaron a la vuelta de la semifinal con 14 partidos sin perder como local.

La tan ansiada décima

Desde la instauración de la liguilla en la temporada 1970-1971, Cruz Azul llegó a su decimonovena final. La anterior la perdió ante el América en el Clausura 2024.

La Máquina consiguió su título más reciente en el torneo Guard1anes 2021 ante Santos. El único sobreviviente de aquel campeonato es el portero suplente Andrés Gudiño.

Luego de romper la sequía de 23 años, jugadores clave de La Máquina fueron vendidos a otros equipos. Hubo un cambio en la dirección técnica y en la sociedad cooperativa al mando del club, marcada por escándalos de corrupción y disputas judiciales.

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A lo largo de los últimos cinco años, Cruz Azul mostró altibajos, e interinatos con periodos irregulares y mediocres entre 2022 y 2023, seguidos de una mejoría con Martín Anselmi, quien abandonó al club para irse al FC Porto de Portugal en una salida poco clara que repercutió en la afición.

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Vicente Sánchez llegó al rescate y el equipo mantuvo competitividad, incluso consiguió un título internacional, pero al final fue cesado. Se le dio la confianza a Nicolás Larcamón, quien logró buenos puntos, aunque sin alcanzar estabilidad en la fase decisivia.

Joel Huqui asumió a falta de una fecha de que acabara el torneo regular de este año en un proceso de "bomberazo" y lo único que le queda es consolidar la décima.

Este ha sido el panorama desde el 2021:

Apertura 2021 : Dirigido por Juan Reynoso, clasificó en 8° lugar y fue eliminado por Monterrey en Repechaje (global 4-1).

: Dirigido por Juan Reynoso, clasificó en 8° lugar y fue eliminado por Monterrey en Repechaje (global 4-1). Clausura 2022 : Con continuidad de Juan Reynoso, clasificó en 8° lugar, venció a Necaxa en penales en Repechaje y fue eliminado por Tigres en Cuartos de Final (global 1-1, Tigres avanzó por mejor posición).

: Con continuidad de Juan Reynoso, clasificó en 8° lugar, venció a Necaxa en penales en Repechaje y fue eliminado por Tigres en Cuartos de Final (global 1-1, Tigres avanzó por mejor posición). Apertura 2022 : Comenzó con Diego Aguirre y terminó con Raúl “Potro” Gutiérrez. Clasificó en 7° lugar, venció a León en Repechaje (1-0) y cayó ante Monterrey en Cuartos de Final (global 3-0).

: Comenzó con Diego Aguirre y terminó con Raúl “Potro” Gutiérrez. Clasificó en 7° lugar, venció a León en Repechaje (1-0) y cayó ante Monterrey en Cuartos de Final (global 3-0). Clausura 2023 : Dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti, clasificó en 8° lugar pero fue eliminado por Atlas en Repechaje (1-0).

: Dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti, clasificó en 8° lugar pero fue eliminado por Atlas en Repechaje (1-0). Apertura 2023 : Tras la salida de Tuca, Joaquín Moreno como interino. Mal torneo, terminó en 16° lugar con 17 puntos y quedó eliminado en fase regular.

: Tras la salida de Tuca, Joaquín Moreno como interino. Mal torneo, terminó en 16° lugar con 17 puntos y quedó eliminado en fase regular. Clausura 2024 : Con Martín Anselmi, el equipo revivió. Terminó como sublíder y llegó a la Gran Final, la cual perdió ante el América (global 2-1).

: Con Martín Anselmi, el equipo revivió. Terminó como sublíder y llegó a la Gran Final, la cual perdió ante el América (global 2-1). Apertura 2024 : Con Martín Anselmi, impuso récord histórico de 42 puntos como líder general. Avanzó directo a Cuartos, venció a Tijuana (global 3-3, avanzó por mejor posición) y fue eliminado por América en Semifinales (global 4-3).

: Con Martín Anselmi, impuso récord histórico de 42 puntos como líder general. Avanzó directo a Cuartos, venció a Tijuana (global 3-3, avanzó por mejor posición) y fue eliminado por América en Semifinales (global 4-3). Clausura 2025 : Comenzó con Martín Anselmi (hasta enero 2025). Tras su salida, asumió Vicente Sánchez (primero como interino y luego ratificado). Clasificó a Liguilla, alcanzó las Semifinales (eliminados por América) y ganó la Copa de Campeones Concacaf 2025 al vencer 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final.

: Comenzó con Martín Anselmi (hasta enero 2025). Tras su salida, asumió Vicente Sánchez (primero como interino y luego ratificado). Clasificó a Liguilla, alcanzó las Semifinales (eliminados por América) y ganó la al vencer 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final. Apertura 2025 : Bajo el mando de Nicolás Larcamón, terminó en 3° lugar general con 33 puntos. En Liguilla eliminó a Chivas en Cuartos de Final (global 3-2, con gol agónico al minuto 97) y fue eliminado en Semifinales ante Tigres (global 2-2, Tigres avanzó por mejor posición).

: Bajo el mando de Nicolás Larcamón, terminó en 3° lugar general con 33 puntos. En Liguilla eliminó a Chivas en Cuartos de Final (global 3-2, con gol agónico al minuto 97) y fue eliminado en Semifinales ante Tigres (global 2-2, Tigres avanzó por mejor posición). Clausura 2026: Comenzó con Nicolás Larcamón, quien fue cesado tras una fuerte crisis de resultados. Joel Huiqui asumió como entrenador interino y clasificó al equipo en tercer lugar con 33 puntos. En Liguilla eliminó a Atlas en Cuartos y a Chivas en Semifinales.

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Con información de Agencias

ASJ

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