“Como Ven, No Nos Detenemos”: Sheinbaum Inaugura el Hospital General Naval en Yucatán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este sábado el Hospital General Naval de Yucalpetén, ubicado en Progreso, Yucatán, donde destacó los avances de su gobierno en materia de salud y reiteró que las decisiones del país las toma el pueblo y no las élites.

Durante su discurso, la mandataria anunció que este domingo será inaugurado “el hospital más grande de América Latina”, un centro médico de última generación. Además, informó que Yucatán se incorporará al sistema IMSS-Bienestar, lo que permitirá que todos los servicios de salud sean gratuitos para la población.

“Como ven, no nos detenemos, trabajamos”, expresó Sheinbaum al recordar que es la primera mujer en ocupar la Presidencia de México y la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

La presidenta afirmó que su llegada al cargo representa a millones de mexicanas que todos los días combinan distintas responsabilidades en sus hogares y centros de trabajo.

Sheinbaum Informa que Tuvo una Excelente Conversación Telefónica con Donald Trump

"México es un país libre y soberano"

Más tarde, a través de su cuenta de X, Sheinbaum aseguró que “el pueblo está despierto, consciente y organizado” y sostuvo que ningún actor político, económico o extranjero podrá doblegar la dignidad del país.

La mandataria señaló que ni “los corruptos de antes” que buscan regresar al poder, ni quienes pretendan utilizar el movimiento de transformación para defender intereses personales, ni gobiernos extranjeros podrán influir en las decisiones nacionales.

“México es un país libre, soberano e independiente”, subrayó la presidenta, quien agregó que la transformación del país se sostiene en la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajan todos los días por una nación más justa, segura y con bienestar para todos.

Historias recomendadas: