Pemex Descarta Fuga en Plataforma Frente a Tabasco; Videos No Corresponden a sus Instalaciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este sábado 16 de mayo que los videos difundidos en redes sociales sobre una supuesta fuga de gas en una plataforma frente a las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco, no corresponden a infraestructura de la empresa.

A través de un comunicado, la petrolera señaló que la estructura que aparece en las grabaciones no pertenece a Pemex y aseguró que todas sus instalaciones operan con normalidad.

“Con respecto a los videos que circulan en redes sociales sobre una supuesta fuga en una plataforma en la costa de Magallanes, Tabasco, Pemex informa que la infraestructura captada en las imágenes no pertenece a la institución”, indicó la compañía.

Circula video en redes

La aclaración se dio luego de que desde la mañana de este sábado circularan videos en los que se observa una aparente emisión de gas en una instalación marítima ubicada frente a las costas tabasqueñas.

Video que circuló por redes sobre una presunta fuga en plataforma de Pemex.

Habitantes de la zona reportaron además un fuerte olor a gas, lo que generó preocupación entre la población y una amplia difusión del material en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el incidente ocurrió en alguna instalación privada o en plataformas relacionadas con los campos petroleros Amoca, Miztón o Tecoalli, ubicados en la región.

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