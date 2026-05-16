INE Repondrá Examen del Servicio Profesional Electoral 2026 por Fallas en Plataforma

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que repondrá la evaluación del concurso público para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), luego de que hoy 16 de mayo se registraran fallas técnicas en la plataforma administrada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La decisión fue tomada con el objetivo de garantizar certeza, equidad y condiciones adecuadas para todas las personas participantes en el proceso de selección.

El consejero del INE, Martín Faz Mora, explicó en su cuenta de X que el problema técnico es responsabilidad de Ceneval, institución contratada para la aplicación del examen.

“Ha ocurrido un problema técnico cuya responsabilidad es de Ceneval. Es muy lamentable lo ocurrido. Las y los sustentantes recibirán un correo electrónico con las medidas a tomar para no afectarles”, escribió el consejero.

Evaluación será aplicada nuevamente

En un comunicado, el INE confirmó que la evaluación será aplicada nuevamente y que los aspirantes recibirán información oficial sobre la nueva fecha y el procedimiento correspondiente.

El concurso contempla 333 plazas vacantes distribuidas en 49 cargos y puestos adscritos a Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto.

La convocatoria tuvo una amplia respuesta ciudadana. En total, 20 mil 900 personas se registraron para participar en el proceso: 11 mil 213 mujeres, 9 mil 604 hombres y 83 personas no binarias.

El Servicio Profesional Electoral Nacional es el mecanismo mediante el cual el INE incorpora personal especializado bajo criterios de mérito, capacidad y experiencia.

Con la reposición del examen, el organismo busca asegurar que todas las personas aspirantes compitan en igualdad de condiciones y que el proceso de selección mantenga los principios de legalidad y transparencia.

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