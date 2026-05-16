“Se llama Atom”: Sheinbaum Inaugura el CBTIS 305 en Mérida Junto a un Robot

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró hoy sábado 16 de mayo el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, Yucatán, en un evento donde llamó la atención la presencia de “Atom”, un robot que participó en la ceremonia oficial.

La mandataria encabezó el corte del listón junto al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, así como autoridades educativas y funcionarios federales. En el centro del grupo se encontraba el robot humanoide, vestido con una playera blanca similar a la utilizada por varios asistentes.

Robot aplaude tras inaguración de nueva escuela

Antes de iniciar formalmente la inauguración, Sheinbaum se acercó al robot y, entre sonrisas, preguntó cómo se llamaba. Uno de los presentes respondió que su nombre era “Atom”, lo que generó un ambiente relajado durante el acto protocolario.

Tras el corte inaugural frente a las instalaciones del CBTIS No. 305, el robot también participó en el momento de celebración al aplaudir junto con los asistentes y posteriormente acompañó a las autoridades durante el recorrido por el nuevo plantel educativo.

La construcción del CBTIS No. 305 comenzó en 2025 como parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura educativa de nivel medio superior en el país. Durante el evento, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la importancia del nuevo espacio para jóvenes de Mérida y municipios cercanos.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo centro educativo contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, laboratorio multifuncional, aula de cómputo equipada, oficinas administrativas, sala de maestros y áreas sanitarias.

El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que esta infraestructura permitirá ampliar las oportunidades educativas para estudiantes y fortalecer la formación técnica en Yucatán, especialmente en áreas vinculadas a la innovación y la tecnología.

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