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Sheinbaum Anuncia Aumento a Salario de Maestros Hoy 15 de Mayo 2026

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La presidenta de México señala que también se mejoraron condiciones de jubilación para docentes

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En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este 15 de mayo de 2026 dará a conocer el monto del aumento al salario de los profesores este año en México.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional habló sobre las condiciones de los docentes, en comparación con sexenios anteriores.

Refirió, por ejemplo, que también se mejoraron las condiciones de jubilación para algunos docentes.

“El año pasado aumentamos en 10% el salario. No voy a decir cuánto, porque lo voy a anunciar al ratito con los profesores este año, con los maestras y maestros; y se mejoraron las condiciones de jubilación para los que están en el 10º transitorio”.
 

 

 

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