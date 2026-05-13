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Banxico Lanza Monedas Conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cómo Son y a Partir de Qué Día Salen?

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Con este lanzamiento, Banxico celebra que México será, por tercera ocasión, sede de la máxima fiesta del fútbol mundial

Banxico Lanza Monedas Conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cómo Son y a Partir de Qué Día Salen?

Monedas bimetálicas conmemorativas del Mundial 2026 del Banxico. Foto: Banxico

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Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, el Banco de México (Banxico) anunció este miércoles 13 de mayo la puesta en circulación de una colección especial de doce monedas conmemorativas.  

Esta serie exclusiva exalta tanto a las ciudades mexicanas que serán sedes del torneo como al patrimonio natural y cultural del país.

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¿Cómo es la colección del Mundial 2026?

La colección está integrada por doce piezas distintas, acuñadas por la Casa de Moneda de México:

  • 4 monedas bimetálicas: Son de cuño corriente, tienen forma dodecagonal y un valor facial de 20 pesos.
  • 8 monedas en metales finos: Son de forma circular; cuatro de ellas son de oro (con valor de 25 pesos) y cuatro de plata (con valor de 10 pesos).  

Diseños y sedes representadas

Nueve de las monedas rinden homenaje a las ciudades sede en México, mientras que tres resaltan elementos de la identidad nacional. Algunos diseños destacados incluyen: 

  • Ciudad de México: En las monedas de 20 pesos, el reverso muestra a un futbolista y al Ángel de la Independencia. Las de metales finos incluyen un ajolote y recintos como el Templo Mayor y el Palacio de Bellas Artes. 
  • Guadalajara: Presentan la escultura de la diosa Minerva y, en las versiones de metal fino, a un jimador trabajando el agave con los Arcos de Zapopan al fondo. 
  • Monterrey: Destacan el Cerro de la Silla, la Fuente de Crisol en el paseo Santa Lucía y un futbolista deteniendo un balón. 
  • Patrimonio Nacional: Una de las monedas bimetálicas muestra un jaguar junto a un balón, además de mariposas monarca, agaves y nopales. Por su parte, la moneda de plata de este segmento incluye la pirámide de Kukulkán y la "Calavera Garbancera". 

Todas las piezas bimetálicas incluyen elementos de seguridad como microtexto ("MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA") y una imagen latente con la silueta de la República Mexicana. 

¿Dónde y cuándo conseguirlas?

La disponibilidad de las monedas depende de su tipo:

  • Monedas bimetálicas ($20): Al ser de cuño corriente, son de curso legal y podrán utilizarse para realizar cualquier tipo de pago. Se distribuirán a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde este 13 de mayo. 
  • Monedas de oro y plata: Estas piezas de colección se pondrán a la venta a partir de la segunda quincena de mayo. Podrán adquirirse en distribuidores autorizados, entre los que se encuentran la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE). 

Con este lanzamiento, Banxico celebra que México será, por tercera ocasión, sede de la máxima fiesta del fútbol mundial.  

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