Banxico Lanza Monedas Conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cómo Son y a Partir de Qué Día Salen?

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, el Banco de México (Banxico) anunció este miércoles 13 de mayo la puesta en circulación de una colección especial de doce monedas conmemorativas.

Esta serie exclusiva exalta tanto a las ciudades mexicanas que serán sedes del torneo como al patrimonio natural y cultural del país.

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Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo es la colección del Mundial 2026?

La colección está integrada por doce piezas distintas, acuñadas por la Casa de Moneda de México:

4 monedas bimetálicas: Son de cuño corriente, tienen forma dodecagonal y un valor facial de 20 pesos.

Son de cuño corriente, tienen forma dodecagonal y un valor facial de 20 pesos. 8 monedas en metales finos: Son de forma circular; cuatro de ellas son de oro (con valor de 25 pesos) y cuatro de plata (con valor de 10 pesos).

El #BancoDeMéxico ha puesto en circulación las #MonedasDe20 pesos conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce sus características y elementos de seguridad: 👉 https://t.co/5lsGPvL25c pic.twitter.com/3d9QDy453A — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Diseños y sedes representadas

Nueve de las monedas rinden homenaje a las ciudades sede en México, mientras que tres resaltan elementos de la identidad nacional. Algunos diseños destacados incluyen:

Ciudad de México : En las monedas de 20 pesos, el reverso muestra a un futbolista y al Ángel de la Independencia. Las de metales finos incluyen un ajolote y recintos como el Templo Mayor y el Palacio de Bellas Artes.

: En las monedas de 20 pesos, el reverso muestra a un futbolista y al Ángel de la Independencia. Las de metales finos incluyen un ajolote y recintos como el Templo Mayor y el Palacio de Bellas Artes. Guadalajara : Presentan la escultura de la diosa Minerva y, en las versiones de metal fino, a un jimador trabajando el agave con los Arcos de Zapopan al fondo.

: Presentan la escultura de la diosa Minerva y, en las versiones de metal fino, a un jimador trabajando el agave con los Arcos de Zapopan al fondo. Monterrey : Destacan el Cerro de la Silla, la Fuente de Crisol en el paseo Santa Lucía y un futbolista deteniendo un balón.

: Destacan el Cerro de la Silla, la Fuente de Crisol en el paseo Santa Lucía y un futbolista deteniendo un balón. Patrimonio Nacional: Una de las monedas bimetálicas muestra un jaguar junto a un balón, además de mariposas monarca, agaves y nopales. Por su parte, la moneda de plata de este segmento incluye la pirámide de Kukulkán y la "Calavera Garbancera".

Todas las piezas bimetálicas incluyen elementos de seguridad como microtexto ("MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA") y una imagen latente con la silueta de la República Mexicana.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Dónde y cuándo conseguirlas?

La disponibilidad de las monedas depende de su tipo:

Monedas bimetálicas ($20): Al ser de cuño corriente, son de curso legal y podrán utilizarse para realizar cualquier tipo de pago . Se distribuirán a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde este 13 de mayo.

Al ser de cuño corriente, son de curso legal y . Se distribuirán a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde este 13 de mayo. Monedas de oro y plata: Estas piezas de colección se pondrán a la venta a partir de la segunda quincena de mayo. Podrán adquirirse en distribuidores autorizados, entre los que se encuentran la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Con este lanzamiento, Banxico celebra que México será, por tercera ocasión, sede de la máxima fiesta del fútbol mundial.

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