FGR Aclara que Investigación por Homicidio de Exrector de UAS, Melesio Cuén, No Está Archivada

En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó hoy que con relación a una información periodística difundida sobre la investigación relacionada con el "sensible fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa", ocurrido en julio de 2024, la FGR aclara:

"Dicha indagatoria no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración".

Esta aclaración se da luego de que ayer circulara información de que la FGR había reactivado la investigación por el caso del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.

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En su comunicado de hoy, la FGR, también precisó que las líneas de investigación de la indagatoria que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos.



"En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune".



Esto se da en el contexto de la licencia del gobernador, Rubén Rocha Moya, quien fuera señalado junto con otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad de vínculos con el narcotráfico.

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¿Qué pasó con el exrector de la UAS?

La muerte del exrector de la UAS ocurrió durante la entrega en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en julio de 2024, y quien él mismo lo ha calificado como un secuestro.

Primero se indicó que el exrector había sido víctima de un intento de asalto cuando circulaba en una camioneta y recibió disparos. Pero esta versión fue cuestionada por inconsistencias en la investigación.

Incluso, la FGR meses después en un comunicado que fueron hallados indicios de sangre de Héctor Melesio Cuén Ojeda en la finca de Huertos del Pedregal, en Culiacán, donde presuntamente fue secuestrado "El Mayo" Zambada. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, las pruebas periciales indicaban que el homicidio había ocurrido horas antes del video difundido en una gasolinera, donde supuestamente intentaron asaltar al exrector, cuya versión fue rechazada.

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