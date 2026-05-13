Así Están las Casas a Punto de Colapsar cerca del Río Hondo en Naucalpan; Colonias Afectadas

Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en Naucalpan, Estado de México, hay al menos tres viviendas al borde del colapso en San Antonio Zomeyucan. El desbordamiento del Río Hondo también elevó la emergencia ante el riesgo de colapso de viviendas y causó afectaciones en otros 24 inmuebles de la zona.

Las autoridades locales evacuaron a más de 40 personas mientras siguen las labores de atención de los vecinos.

Video relacionado: Se Desborda el Río Hondo en Naucalpan tras Fuertes Lluvias; Reportan Inundaciones en el Edomex

Video. Tragedia en Naucalpan: Fuertes Lluvias Dejan Casas a Punto de Colapsar y Familias en la Incertidumbre

¿Dónde están las casas afectadas por el Río Hondo?

Las autoridades han confirmado que al menos tres casas están a nada de colapsar en la avenida Río Hondo en Naucalpan, Estado de México. Esto tras las lluvias que provocaron el desbordamiento del río en días pasados.

Al menos 41 personas fueron desalojadas de sus viviendas y piden apoyo de las autoridades.

Esto dicen los vecinos de San Antonio Zomeyucan sobre las afectaciones del Río Hondo:

“Está muy peligroso aquí, yo vivo aquí adelante y el agua ya está carcomiendo la barda necesitamos que nos apoyen. Siempre es lo mismo, cada año, con los sustos del agua que se viene”, manifestó Alfonso Díaz, habitante San Antonio Zomeyucan.

Protección Civil de Naucalpan analiza si deben demoler las casas

En tanto, Protección Civil de Naucalpan analiza los daños estructurales en varios inmuebles, tras las intensas lluvias, para determinar si deben ser demolidos.

“Casi es probable que no tengan planos ni de cimentación; es autoconstrucción en la mayoría de los casos, lo que hace más vulnerables a las personas que ahí habitan. Pero se los tenemos que decir de una manera clara, técnica; y después, bueno, si se tienen que demoler las viviendas, que por los daños que se aprecian en algunas de ellas es evidente que así es", así lo dio a conocer Carlos Alejandro Sánchez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan.

El funcionario destacó que es importante también decirles a las familias afectadas que agotarán el tema normativo de saber "a qué título estaban habitando ahí, quiénes son las personas que habitan, quiénes son los responsables”.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI