Paro en el IPN Hoy: ¿Por Qué Suspenden Clases en Escuelas del ‘Poli’?

El Instituto Politécnico Nacional se va a paro general a partir de hoy, 13 de mayo de 2026; aquí te explicamos por qué no hay clases este miércoles en las escuelas del IPN.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y bloqueos que se realizan en la Ciudad de México (CDMX). No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y a través de la señal en vivo de N+ FORO.

Noticia relacionada: Sheinbaum Propone Consulta en el IPN para Elegir Nueva Dirección

¿Por qué no hay clases en el IPN hoy?

La comunidad politécnica entra en paro general de 36 horas para participar en una marcha hoy, movilización que saldrá desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hacia la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la calle Bucareli, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la CDMX, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según el reporte de la SSC, el paro en todas las escuelas del IPN comenzará hoy a las 10:00 horas y la marcha será a las 13:00 horas.

A las 11:50 horas, un contingente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, se reunirá en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro CDMX, para dirigirse a la Plaza de las Tres Culturas.

¿Qué pide la comunidad del IPN?

La comunidad del Politécnico entregará un pliego petitorio a la Segob, con las siguientes demandas:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Destitución de autoridades de la Dirección General, por presuntos actos de peculado y arbitrariedades.

Que se designe a una comisión organizativa para la elección de la terna para ocupar el cargo de director general.

Desaparición del patronato.

Que se regrese al Instituto Politécnico Nacional el dinero recaudado a su nombre.

Que se establezca un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que los ingresos autogenerados retornen al IPN en un plazo definido y se distribuyan prioritariamente, según la demanda académica de cada escuela.

Incremento presupuestal.

Transparentar y normalizar los procedimientos de ingreso, concursos de oposición de cátedra y otorgamiento de definitividad.

La reintegración inmediata a las unidades académicas de las plazas docentes vacantes.

Anulación de los lineamientos de actas administrativas y sanciones.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT