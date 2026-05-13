Marchas HOY 13 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 13 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La comunidad politécnica marchará de:

13:00 Horas.

Plaza de las Tres Culturas .

. Con destino a la Secretaría de Gobernación.

Concentraciones

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

10:00 Horas.

Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata del Estado de México, se concentrarán en:

Durante el día.

Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

Ciclistas rodarán de:

20:30 Horas.

Letras de Tlatelolco , en Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco.

, en Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco. Con destino al Parque del Mestizaje, en Prolongación Misterios s/n, Col. Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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